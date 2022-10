Le PNUD : Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans une situation de pauvreté aigue

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans une situation de pauvreté aigue, selon le nouvel indice de pauvreté multidimensionnelle présenté par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et par l’Initiative sur la pauvreté et le développement humain de l’Université d’Oxford.

Leurs données mettent aussi en lumière les « faisceaux de privations » en électricité, en éducation, en services de santé ou d’assainissement, qui freinent les politiques de développement.

Ce nouvel instrument de mesure de la pauvreté ne prend plus seulement en compte le revenu. Il observe aussi les différentes facettes de la pauvreté dans la vie quotidienne, comme l’accès à l’éducation et à la santé, le logement, l’eau potable, l’accès à l’électricité et à l’assainissement.

Avant même la pandémie et la montée actuelle de l’inflation due à la guerre en Ukraine, cet indice montrait que 1,2 milliard de personnes, dans 111 pays en développement vivaient déjà en situation de pauvreté multidimensionnelle extrême, un chiffre deux fois supérieur aux estimations antérieures basées uniquement sur le revenu et sur le seuil de pauvreté monétaire officiel établi à 1,90 dollar par jour.

Ces « faisceaux de privation » multiples sont interconnectés et leur analyse permet de déterminer les profils de la pauvreté dans des zones précises, et d’aider à concevoir des stratégies de développement qui s’attaquent simultanément à plusieurs problèmes et montrent ainsi une plus grande efficacité.

« Avec la menace d’une récession à l’horizon et une dette qui accable 54 pays en développement, nous constatons que les budgets gouvernementaux déjà limités, deviennent de plus en plus serrés », confie Achim Steiner, Administrateur du PNUD. « C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser la puissance des données et des analyses fines pour apprendre à tirer le meilleur parti de ressources de plus en plus rares ».

Cette nouvelle analyse multidimensionnelle montre ainsi par exemple que la décarbonation et l’élargissement de l’accès aux énergies propres sont non seulement bénéfiques pour l’action climatique, mais aussi essentielles pour près de 600 millions de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle qui n’ont toujours pas accès à l’électricité et aux combustibles de cuisson non polluants.