Violations des droits des migrants commises par la Grèce : Une commissaire européenne « choquée »

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, s’est dite « choquée », lundi, à la lecture d'un récent rapport sur Frontex, l’agence européenne chargée de la protection des frontières, qui aurait couvert les refoulements illégaux de migrants et de demandeurs d’asile par la Grèce en mer Égée, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Johansson a déclaré aux membres du Parlement européen, à Bruxelles, qu’ils ont pris la question au sérieux depuis les premières allégations de refoulement de migrants par la Grèce vers la Türkiye.

En février, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a publié un rapport sur le rôle de Frontex dans la violation des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’UE.

Selon Ylva Johansson, le rapport a révélé les manquements individuels de trois cadres de Frontex, dont le directeur de l’époque.

Soulignant que Frontex a l’importante responsabilité de protéger les droits de l’homme tout en assurant la protection des frontières extérieures de l’UE, elle a déclaré que l'abus de pouvoir de la précédente direction de l’agence est un problème très grave.

Cela a nui aux chances de l'institution de remplir son mandat, a-t-elle ajouté.

Selon le rapport de l’OLAF, qui a été rendu public par le site web allemand sur la liberté d'information FragDenStaat, le magazine allemand Der Spiegel et le site Lighthouse Reports, Frontex a dissimulé des cas de violations potentielles des droits de l'homme à ses propres responsables de la protection des droits fondamentaux, suspendu la surveillance aérienne pour éviter d'enregistrer des activités illégales, cofinancé des unités grecques qui ont procédé à des refoulements et trompé les autorités chargées de superviser l'agence.

Le rapport souligne que les principaux responsables grecs affirment ne pas avoir lu le rapport et le commissaire européen grec, Margaritis Schinas, dont le portefeuille comprend la migration, a refusé de préciser s’il était lui-même informé de ces allégations.

Frontex a fait l’objet de nombreuses critiques ces dernières années pour les mauvais traitements infligés aux migrants, mettant souvent leur vie en danger.

La Türkiye et des groupes de défense des droits dans le monde ont condamné, à plusieurs reprises, la pratique illégale de la Grèce consistant à refouler les demandeurs d’asile, affirmant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie de migrants vulnérables, notamment des femmes et des enfants.

Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, a démissionné au début de l'année dans le cadre de ce scandale.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont également documenté d'autres violations de ces mêmes droits aux frontières de l’UE où opère Frontex.