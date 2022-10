Des inondations déciment des vies et des terres cultivées en Afrique de l’Ouest, prévient le PAM

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Des précipitations supérieures à la moyenne et des inondations dévastatrices en Afrique de l’Ouest et centrale ont touché cinq millions de personnes dans 19 pays de la région, faisant des centaines de victimes, bouleversant les moyens de subsistance, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

Ces inondations ont déplacé des dizaines de milliers de personnes de leur foyer et décimé plus d’un million d’hectares de terres cultivées - dans une région déjà en proie à une crise de la faim sans précédent. Cette catastrophe liée au climat est l’une des plus meurtrières que la région ait connues depuis des années.

Selon le PAM, ces inondations risquent d’aggraver une situation de faim déjà préoccupante pour des millions de personnes.

« Ces inondations agissent comme un multiplicateur de misère et sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour des communautés qui luttent déjà pour garder la tête hors de l’eau », a déclaré Chris Nikoi, Directeur régional du PAM pour l’Afrique occidentale.