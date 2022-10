L’ICESCO organise un atelier sur le renforcement des capacités des éleveurs de dromadaires au Mali

Bakou, 19 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec l’Institut d’Economie Rurale de la République du Mali, la Commission Nationale malienne pour l’UNESCO et l’ICESCO, organise un atelier international sur le renforcement des capacités des éleveurs de dromadaires en matière de bonne pratiques zootechniques, au profit d’un certain nombre d’éleveurs et d’experts dans chaque domaine, issus de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal ; le but étant de développer leurs compétences en la matière, indique le site de l’ICESCO.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier de quatre jours, qui a débuté le 17 octobre 2022 à Bamako, s’est déroulée en présence de M. Youba Ba, Ministre Délégué auprès du ministre du Développement Rural chargé de l’Elevage et de la Pêche au Mali, qui a salué le partenariat entre l’ICESCO et l’Institut d’économie rurale visant à améliorer la production de l’élevage camelin.

Pour sa part, M. Modibo Sylla, Directeur général de l’Institut d’économie rurale, a souligné que l’élevage camelin est d’une grande importance pour le Mali, en raison de ses avantages pour la population rurale, exprimant son aspiration à développer le partenariat avec l’ICESCO.

De son côté, le représentant de la Commission nationale s’est félicité de l’appui apporté par l’ICESCO aux Etats membres pour la réhabilitation et la formation du capital humain et le renforcement des capacités, et salué la tenue de cet atelier axé sur le domaine de l’élevage camelin et le grand intérêt qu’il suscite au niveau mondial.

Dans son allocution, Dr Ismail Diallo, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO, a affirmé l’engagement de l’Organisation à accompagner les Etats membres dans le développement d’une bonne gestion des ressources naturelles de manière prospective, notant que les dromadaires sont un élément essentiel pour parvenir à la sécurité alimentaire, en améliorant la production agricole dans les zones rurales qui se détériorent en raison du changement climatique.