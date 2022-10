L’Europe a économisé 11 milliards d’euros en importations de gaz

Bakou, 19 octobre, AZERTAC

Les énergies renouvelables ont permis à l’Union européenne d’éviter 99 milliards d’euros d’importations de gaz fossiles depuis le début de la guerre en Ukraine, avec une augmentation de 11 milliards d’euros par rapport à l’année dernière grâce à une croissance record des capacités éoliennes et solaires, selon le portail Euractiv.

L’énergie solaire et éolienne a produit un quart de l’électricité de l’UE depuis mars 2022, permettant d’éviter 70 milliards de m3 d’importations de gaz, selon une nouvelle étude réalisée par les groupes de réflexion E3G et Ember.

Cela a également contribué à atténuer la réduction de la production d’hydroélectricité causée par les sécheresses et la baisse de la production nucléaire causée par la maintenance et une série de défaillances du parc nucléaire français.

« Les énergies éolienne et solaire aident déjà les citoyens européens », a déclaré Chris Rosslowe, analyste principal chez Ember. « Mais le potentiel futur est encore plus grand », a-t-il ajouté.

Déploiement record des énergies renouvelables

Depuis mars, 19 États membres de l’UE ont atteint une production record d’électricité éolienne et solaire, selon l’étude.

Parmi eux, la Pologne est le pays qui a enregistré le plus fort pourcentage d’augmentation annuelle (+48,5 % par rapport à 2021), tandis que l’Espagne a enregistré la plus forte augmentation de la production en valeur absolue.

Une récente étude d’Ember et du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) a confirmé que la guerre en Ukraine et le prix des combustibles fossiles ont accéléré la transition énergétique de l’UE. Les États membres de l’UE ont en effet enfin reconnu le rôle des énergies renouvelables pour la sécurité énergétique et annoncé une augmentation significative de leur déploiement.

« L’UE a fait passer la transition énergétique en mode turbo et les gouvernements prennent au sérieux l’élimination des coûteux combustibles fossiles », a déclaré Pawel Czyzak, principal analyste des données sur l’énergie et le climat chez Ember.

« Il y a un consensus sur le fait que l’accélération de l’énergie éolienne et solaire peut aider l’UE à éviter de nombreuses crises », a-t-il ajouté.

L’analyse démontre comment les derniers plans des États membres de l’UE sont plus ambitieux et proposent une diminution de 31% de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles d’ici à 2030 par rapport à leurs stratégies de 2019.

Au cours des deux dernières années, 19 gouvernements européens ont renforcé l’ambition de leur stratégie de décarbonation. Certains d’entre eux prévoient de produire près de la totalité de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030.

Le gaz n’est pas la solution

En dépit de la flambée des prix, 20% de la production d’électricité de l’UE provenait encore du gaz naturel entre mars et septembre 2022, représentant 82 milliards d’euros de coûts, selon le rapport.

Les analystes d’Ember et E3G ont mis en garde contre les répercussions néfastes de la poursuite des investissements dans les infrastructures gazières, affirmant que les politiques passées de l’UE sont responsables de l’augmentation de la dépendance au gaz.

« Le pari sur le gaz en tant que carburant de transition et le fait de freiner l’expansion des capacités renouvelables sont les principales causes de la crise énergétique de l’Europe », indique le rapport.

« La décision de mener une énième stratégie de diversification et de développer de nouvelles infrastructures gazières dans le contexte de prix constamment élevés et de marchés du GNL restreints risque de reproduire les erreurs du passé et ne parviendra pas à soulager la crise actuelle », poursuit le rapport.

Selon le rapport, la solution réside dans le plan REPowerEU, proposé par la Commission européenne en mai, dans le but de mettre rapidement fin à la dépendance de l’UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes.

« Les gouvernements doivent soutenir l’ambition en matière d’énergie verte de REPowerEU, en la plaçant au cœur de la réponse à la crise des prix de l’énergie », a déclaré Artur Patuleia, associé principal chez E3G.