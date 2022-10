Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva se déplacent dans les régions de Goubadly et de Djabraïl

Djabraïl, Goubadly, 19 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont déplacés dans les régions de Goubadly et de Djabraïl mercredi 19 octobre.

Le chef de l’Etat a participé à l'ouverture du tronçon Chukurbeyli- Djabraïl de l'autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance du projet du Complexe de « Centre international de formation forestière Azerbaïdjan-Turquie », « Culture de jeunes plants » et « Forêt de l’amitié » à établir dans la région de Djabraïl.

Le chef de l'État et la première dame ont pris part à la cérémonie de libération de 18 gazelles dans le territoire de la région de Djabraïl dans le cadre de la mise en œuvre des projets de réintroduction.

Le chef de l'Etat a posé la première pierre du Centre de gestion numérique du Réseau électrique de Djabraïl et a inspecté les travaux de construction en cours à la Sous-station électrique de jonction internationale « Djabraïl », d’une puissance de 330/110 kV.

Le président Ilham Aliyev s'est familiarisé avec les projets des barrages « Berguchadtchaï » et « Zaboukhtchaï » dans la région de Goubadly et a posé la première pierre du Centre de gestion numérique du Réseau électrique de Goubadly.

Le plan directeur de la ville de Goubadly a été présenté au chef de l'État et à la première dame. Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé à la cérémonie d'inauguration des musées de l'Occupation et de la Victoire à Goubadly.