Ilham Aliyev et Mehriban Aliyeva effectuent une visite dans la région de Zenguilan

Zenguilan, 19 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont également effectué une visite dans la région de Zenguilan mercredi 19 octobre.

Le chef de l'État et la première dame ont rencontré les élèves et le personnel enseignant de l'école secondaire du village d'Aghaly et les résidents du village, ont lancé la Centrale hydroélectrique de type turbine à vis d'Archimède et ont inspecté les conditions créées à l'Aéroport international de Zenguilan. Ils ont participé aux cérémonies d'inauguration du premier immeuble résidentiel et d'une école dans la ville de Zenguilan.