Zenguilan : rencontre avec les résidents du village d’Aghaly

Zenguilan, 19 octobre, AZERTAC

Mercredi 19 octobre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont rencontré les résidents du village d’Aghaly.

Le chef de l’Etat et la première dame se sont entretenus avec les élèves et enseignants de l’école secondaire du village d’Aghaly et les résidents.