Le président azerbaïdjanais et son épouse se familiarisent avec le plan général de Goubadly et posent la première pierre du complexe des musées de l'Occupation et de la Victoire

Goubadly, 19 octobre, AZERTAC Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance du plan général de la ville de Goubadly et posé la première pierre du complexe des musées de l'Occupation et de la Victoire. Le président du Comité national d'urbanisme et d'architecture, Anar Gouliyev, a informé le chef de l'État et la première dame du plan général de la ville de Goubadly. Le plan directeur a été préparé par la société suisse « S.A_Partners » et l'Institut national de planification de Bakou. Le complexe des musées de l'occupation et de la victoire de Goubadly comprendra le Musée de l'Occupation, le Musée de la Victoire et le Parc commémoratif. Le complexe couvrira une superficie de près de 3 hectares. Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre du complexe des musées de l'Occupation et de la Victoire.

