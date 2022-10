Une centrale hydroélectrique à vis d’Archimède mise en service à Zenguilan

Zenguilan, 19 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 19 octobre à la cérémonie de mise en service de la Centrale hydroélectrique à vis d'Archimède à Zenguilan.

Le ministre de l'Agriculture Inam Karimov a informé le président de la République et la première dame de la centrale hydroélectrique.

Le président Ilham Aliyev a mis en marche la centrale hydroélectrique.

Les turbines à vis d'Archimède sont une nouvelle forme de petite centrale hydroélectrique qui peut être appliquée même dans des sites à faible chute. Elles offrent une source d'énergie propre et renouvelable et sont plus sûres pour la faune et surtout les poissons que les autres options de production hydroélectrique.