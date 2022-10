Gandja : des représentants des médias étrangers commémorent la mémoire des victimes de la terreur arménienne

Gandja, 20 octobre, AZERTAC

Des représentants de média provenant d’Ouzbékistan, de Géorgie et de Moldavie ont effectué une visite à Gandja, deuxième grande ville de l’Azerbaïdjan, pour commémorer la mémoire des victimes de la terreur arménienne.

Pendant la Guerre de 44 jours, l'Arménie a tiré des roquettes et de l'artillerie lourde contre Gandja les 4, 5, 8, 11 et 17 octobre. En conséquence, 26 civils, dont 10 femmes et 6 mineurs, ont été tués, et 175 personnes, dont 32 mineurs, ont été blessées.