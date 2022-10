L’ICESCO participe à la Conférence internationale « Journées scientifiques Erasmus » à Marrakech

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à la 1ère session de la Conférence internationale « Journées scientifiques Erasmus », tenue par le Bureau national du Programme Erasmus+ au Royaume du Maroc en partenariat avec le Centre de l’ICESCO de Prospective stratégique, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, la Délégation de l’Union Européenne au Maroc et la Conférence des présidents des universités du Maroc (CPU), dans le but de favoriser les échanges scientifiques en matière d’enseignement supérieur et d’innovation, indique le site de l’ICESCO.

L’ICESCO était représentée à cet événement, qui a duré deux jours et clôturé ses travaux mardi 18 octobre 2022 au siège de l’Université Cadi Ayyad, par Dr Kais Hammami, Directeur du Centre de Prospective stratégique, et Dr Omar Halli, Conseiller du Directeur général à la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI).

Dr Hammami a passé en revue l’importance de la prospective dans l’exploration du futur de l’apprentissage et de l’éducation, soulignant les changements continus et complexes auxquels le monde est actuellement confronté. Il a également examiné la nécessité de promouvoir l’éducation et développer les compétences aux fins d’adaptation aux emplois de demain.

Les participants parmi les chercheurs, enseignants universitaires, experts et spécialistes des institutions et organisations opérant dans l’enseignement supérieur ont examiné nombre d’initiatives, de recherches scientifiques et de projets visant à renforcer les capacités des cadres et étudiants universitaires.