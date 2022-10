Ilham Aliyev rend visite à Binali Yildirim et Samil Ayrim, hospitalisés suite à un accident de la route en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Vendredi 21 octobre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est rendu à l'Hôpital clinique central pour rendre visite au vice-président du Parti de la justice et du développement de la Türkiye, Binali Yildirim, au député turc Samil Ayrim et au garde du corps Oguzhan Demirçi, hospitalisés à la suite d’un accident de la route alors qu'ils étaient en visite en Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a eu une conversation avec eux et leur a souhaité un prompt rétablissement.

Binali Yildirim, Samil Ayrim et Oguzhan Demirçi ont, à leur tour, exprimé leur profonde gratitude au chef de l'État et au personnel médical pour les avoir transportés rapidement du lieu de l'accident à l'hôpital de Bakou par hélicoptère et pour leur examen médical immédiat et leur traitement.