Le Directeur général de l’ICESCO reçoit l’ambassadeur de Türkiye à Rabat

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu S.E. M. Omer Faruk Dogan, ambassadeur de la République de Türkiye au Royaume du Maroc, aux fins de discussion des perspectives de coopération entre l’Organisation et la Türkiye dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, ainsi que des derniers développements dans les procédures officielles d’adhésion de la République de Türkiye à l’ICESCO.

Au cours de l’entrevue, qui a eu lieu mercredi 19 octobre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat en présence de plusieurs chefs de secteur, de département et de centre de l’Organisation, Dr AlMalik a passé en revue les principaux axes de la vision et des orientations stratégiques de l’ICESCO, qui mettent l’accent sur ses compétences et s’inscrivent dans une démarche de transparence, de crédibilité et d’ouverture à tous au service des États membres et des communautés musulmanes du monde entier, indique le site web de l’ICESCO.

Le Directeur général de l’ICESCO a souligné que nombre de pays, notamment européens, avaient exprimé leur souhait de rejoindre l’Organisation en tant qu’observateur pour davantage de coopération en matière d’éducation, de sciences et de culture, en mentionnant les programmes, projets et activités les plus importants que l’ICESCO met en œuvre en collaboration avec les autorités compétentes de ses États membres, et auxquels participent certains experts turcs.

Pour sa part, l’ambassadeur de Türkiye à Rabat a salué les rôles joués par l’ICESCO, en affirmant que l’Organisation constitue la meilleure plate-forme de coopération entre les pays du monde islamique loin des querelles politiques, et le bon moyen d’atteindre des points de coopération et d’accord entre eux dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

L’ambassadeur Dogan a ajouté qu’il mettra tout en œuvre pour accélérer les procédures officielles requises pour l’adhésion de la Türkiye à l’ICESCO, pour une coopération plus fructueuse entre les deux parties dans les domaines de compétence de l’Organisation.