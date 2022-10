L’Eurostat : la dette publique en baisse à 94,2% du PIB dans la zone euro

Rome, 22 octobre, AZERTAC

À la fin du deuxième trimestre 2022, le ratio de la dette publique par rapport au PIB dans la zone euro s’est établi à 94,2% contre 95,2% à la fin du premier trimestre 2022, selon l’Eurostat, office statistique de l'Union européenne.

Dans l’UE, le ratio a également diminué, passant de 87,5% à 86,4%. Tant pour la zone euro que pour l’UE, la baisse dans le ratio de la dette publique par rapport au PIB est due à la croissance du PIB qui prévaut sur l’augmentation de la dette publique en termes absolus. Par rapport au deuxième trimestre 2021, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a diminué plus fortement tant dans la zone euro (de 97,9% à 94,2%) que dans l’UE (de 90,5% à 86,4%). Ces baisses sont dues au rebond du PIB, tandis que la dette publique en termes absolus a continué d’augmenter.

À la fin du deuxième trimestre 2022, les titres de créances représentaient 82,7% de la dette des administrations publiques de la zone euro et 82,2% de celle de l’UE. Les crédits constituaient respectivement 14,1% et 14,7%, et le numéraire et les dépôts 3,1% de la dette publique de la zone euro et de l’UE.

En raison de l'implication des gouvernements de l'UE dans l'aide financière à certains États membres, des données trimestrielles sur les prêts intergouvernementaux sont également publiées. À la fin du deuxième trimestre 2022, la part des prêts intergouvernementaux en pourcentage du PIB représentait 1,7% dans la zone euro et 1,5% dans l’UE.

Dette publique par État membre à la fin du deuxième trimestre 2022

Les ratios les plus élevés de la dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2022 ont été enregistrés en Grèce (182,1%), en Italie (150,2%), au Portugal (123,4%), en Espagne (116,1%), en France (113,1%) et en Belgique (108,3%), et les plus faibles en Estonie (16,7%), en Bulgarie (21,3%) et au Luxembourg (25,4%).

Par rapport au premier trimestre 2022, trois États membres ont enregistré une hausse de leur ratio de la dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2022 et vingt-quatre autres ont affiché une baisse.

Des hausses du ratio ont été observées au Luxembourg (+2,8 points de pourcentage – pp), en Tchéquie (+0,6 pp) et aux Pays-Bas (+0,1 pp), tandis que les baisses les plus fortes ont été enregistrées à Chypre (-6,8 pp), en Grèce (-6,3 pp), en Croatie (-3,0 pp), à Malte (-2,3 pp), en Italie (-1,9 pp) et en Irlande (-1,8 pp).

Par rapport au deuxième trimestre 2021, quatre États membres ont enregistré une hausse et vingt-trois États membres ont enregistré une baisse de leur ratio de la dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2022.

Des hausses ont été observées en Roumanie (+1,4 pp), en Tchéquie (+0,9 pp), en Hongrie (+0,6 pp) et en Slovaquie (+0,1 pp), tandis que les diminutions les plus fortes ont été observées en Grèce (-25,4 pp), à Chypre (- 14,4 pp), en Croatie (-12,0 pp), au Portugal (-10,8 pp), au Danemark (-8,2 pp), en Irlande (-7,5 pp), en Espagne (-7,0 pp) et en Slovénie (-6,5 pp).