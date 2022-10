Istanbul a accueilli la 12ème conférence des ministres de l’Information de l’OCI

L’offre de l’Azerbaïdjan d’accueillir la 13ème conférence des ministres de l’information a été examinée

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé à la 12ème Conférence islamique des ministres de l’Information de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), qui s’est tenue les 21 et 22 octobre 2022 à Istanbul, en République de Türkiye, sous le thème « Combattre la désinformation et l’islamophobie à l’ère de la post-vérité », indique le site de l’ICESCO.

La séance d’ouverture a vu la passation de la présidence de la Conférence du Royaume d’Arabie Saoudite à la République de Türkiye.

Dans son discours, M. Hissein Ibrahim Taha, Secrétaire général de l’OCI, a mis en garde contre le danger de la désinformation et de la déformation des faits, appelant à la coordination et à la coopération entre les pays musulmans et les organisations islamiques pour moderniser le discours des médias en fonction des changements actuels afin de faire face à ces défis.

Dr Majid bin Abdullah Al Qasabi, ministre des Médias du Royaume d’Arabie Saoudite, a passé en revue les résultats de la 11ème session de la conférence, dirigée par l’Arabie saoudite, tandis que Dr Fahrettin Altun, chef de la direction des communications de la République de Türkiye, a indiqué que la désinformation augmente en raison de l’utilisation négative des plateformes de médias sociaux.

Ensuite, la Conférence a élu la Türkiye comme président, l’Arabie Saoudite comme rapporteur et la Palestine, la Somalie et la Guinée-Bissau comme membres de son bureau lors de séances de travail à huis clos.

Elle a également adopté la résolution sur les affaires médiatiques, qui appelle les pays musulmans à coopérer et à se coordonner en ce qui concerne les affaires médiatiques et à soutenir la cause palestinienne, ainsi que la déclaration d’Istanbul et l’approbation de l’offre de la République d’Azerbaïdjan d’accueillir sa 13ème session.

La résolution sur les affaires médiatiques a salué les efforts de l’ICESCO en matière de formation des journalistes et son étude sur les contenus médiatiques sur l’Islam à la lumière du droit international, appelant le Secrétariat général de l’OCI à l’adopter dans le cadre d’une action islamique commune en matière de médias. M. Sami El-Kamhawy, Chef du Département de l’Information et de la Communication institutionnelle, a représenté l’ICESCO dans cette conférence.

Il a rencontré un certain nombre de délégations de pays et de représentants d’organisations internationales avec lesquels il a discuté des moyens de renforcer la coopération et a passé en revue les principales initiatives, programmes et projets mis en œuvre par l’ICESCO, notamment dans le domaine de l’information, à la lumière de sa nouvelle vision et de ses orientations stratégiques.