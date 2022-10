L’ONU appelle à davantage d’investissements pour aider les pays à s’adapter à un environnement de plus en plus instable

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Des inondations dévastatrices au Pakistan aux incendies de forêt en Sibérie, les effets de l’urgence climatique se font sentir dans le monde entier, et l’Organisation des Nations Unies appelle à davantage d’investissements pour aider les pays à s’adapter à un environnement de plus en plus instable, selon le site de l’ONU.

Pour atteindre l’objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, les pays n’ont d’autre choix que de réduire considérablement les émissions de combustibles fossiles et de passer à une économie à faible émission de carbone.

C’est le message constant de l’ONU mais, alors que se multiplient les événements météorologiques extrêmes menaçant la sécurité alimentaire et la stabilité mondiale, des mesures plus urgentes doivent être prises face à une planète de plus en plus hostile.

D'où l’intérêt de ces cinq méthodes éprouvées pour aider les nations à devenir plus résilientes face au changement climatique : 1. Les systèmes d’alerte précoce ; 2. La restauration de l’écosystème ; 3. Des infrastructures résilientes au climat ; 4. La sécurité de l’approvisionnement en eau ; 5. Planifier à long terme.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) en novembre 2022 se concentrera sur l’adaptation, le financement et une transition juste.