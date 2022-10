Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information 2022 : l’ICESCO appelle à la solidarité pour fournir les ressources nécessaires à la mise à disposition des connaissances médiatiques et numériques

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information, commémorée cette année sous le thème : « Favoriser la confiance : un impératif de l’éducation aux médias et à l’information », l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation les Sciences et la Culture (ICESCO) lance un appel à la solidarité et à l’action conjointe pour permettre l’accès aux médias et à l’information dans divers domaines, fournir les ressources nécessaires à cette fin, adhérer à ses principes et développer de nouvelles initiatives pertinentes, afin de contribuer à la réalisation de la durabilité culturelle, de la croissance économique et du progrès social, indique le site web de l’ICESCO.

Étant donné que l’éducation aux médias et à l’information est primordiale pour instaurer la confiance, qui est la base de la cohésion sociale et des avancées sociales pour le bien commun, l’ICESCO souligne la nécessité de développer les compétences numériques et d’améliorer la connaissance des médias à la lumière de la désinformation largement répandue et de la révolution technologique à laquelle le monde assiste à l’ère de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du métavers. Il convient de noter que l’Organisation a radicalement transformé ses mécanismes de travail par la numérisation de ses départements et centres, et a appelé, avec d’autres organisations internationales, à contribuer à fournir les ressources nécessaires pour soutenir les programmes d’éducation aux médias et à l’information en 2021.

Consciente du rôle prépondérant de l’éducation dans la sensibilisation à l’importance de l’éducation aux médias et dans le renforcement des capacités des individus à utiliser les technologies modernes pour accéder à l’information et vérifier la véracité des nouvelles, l’ICESCO soutient les efforts de ses États membres dans l’élaboration de programmes d’éducation aux médias modernes qui dotent les apprenants des compétences nécessaires pour discerner les informations exactes et évaluer de manière critique les nouvelles des médias, afin de leur permettre de bénéficier de contenus numériques utiles et d’éviter les messages négatifs et la désinformation.

L’ICESCO contribue également à promouvoir la création de contenus numériques utiles et à faire connaître aux nouvelles générations les figures de l’histoire de l’Islam, notamment dans les domaines des sciences, de la culture et de la pensée, qui ont marqué la civilisation humaine, en plus de promouvoir les sites du patrimoine et les biens culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial islamique de l’ICESCO.

Dans le but de soutenir les efforts internationaux visant à renforcer les capacités des jeunes dans les domaines des médias et de l’information et à développer leurs compétences numériques afin d’améliorer leur intégration dans un marché du travail en constante mutation, l’ICESCO a lancé un large éventail de programmes, de projets et de sessions de formation. Il s’agit notamment du Programme des jeunes professionnels 2022, du Programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité (LTIPS), d’un programme de formation des jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation, ainsi que d’un programme de formation et de renforcement des capacités des journalistes et des professionnels des médias dans les États membres de l’Organisation, qui dotent les jeunes des connaissances nécessaires pour exploiter le potentiel des technologies modernes.

L’ICESCO réitère sa volonté de s’associer à toutes les organisations, agences ou entités internationales afin de lancer et de mettre en œuvre des initiatives et des programmes visant à promouvoir l’éducation aux médias et à l’information dans ses États membres, de manière à contribuer à relever les défis futurs, à éliminer l’analphabétisme médiatique et numérique et à atteindre les Objectifs de Développement durable.