Irakli Garibachvilli : Le président Ilham Aliyev a apporté une grande contribution à la coopération azerbaïdjano-géorgienne

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

La Géorgie et l'Azerbaïdjan entretiennent une amitié sans précédente et des liens étroits, qui reposent sur les relations historiques et le respect mutuel. Je suis sûr que notre coopération actuelle atteindra un niveau supérieur en faveur du bien-être de nos pays et de nos peuples, a estimé le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili dans sa déclaration à la presse.

Soulignant que le président Ilham Aliyev a apporté une grande contribution à la proximité de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie, Irakli Garibachvili a indiqué : « Le partenariat étroit entre nos pays a été, une fois de plus, mis en valeur dans la conversation d'aujourd'hui. »