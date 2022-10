L'UNESCO appelle à développer et à promouvoir l'éducation aux médias et à l'information

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Environ 60 % de la population mondiale et 70 % des jeunes utilisent internet, mais il manque encore une formation à l'éducation aux médias et à l'information à grande échelle et durable pour tous, selon le site web de l’UNESCO.

La montée de la désinformation en ligne et hors ligne, les théories du complot, les discours de haine et l'utilisation abusive des médias sociaux continuent donc de représenter une menace importante. Selon le baromètre de la confiance Edelman 2022, les préoccupations relatives aux fausses informations n'ont jamais été aussi fortes. Au cours des dernières années, la confiance dans le gouvernement et les médias s'est progressivement érodée.

Dans ce contexte, l'UNESCO appelle toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale à développer et à promouvoir l'éducation aux médias et à l'information, afin de restaurer la confiance qui s'effrite. Pour contribuer à cette mobilisation et à cette action mondiale, la onzième célébration annuelle de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information sera placée sous le thème « Nourrir la confiance : Un impératif de l'éducation aux médias et à l'information » du 24 au 31 octobre 2022. Elle est coorganisée par le Nigéria et l'UNESCO, et se tiendra à Abuja et en ligne.

La Semaine mondiale pour l'éducation aux médias et à l'information réunira des représentants d'organisations intergouvernementales, y compris différentes agences, fonds et programmes des Nations unies, des autorités gouvernementales, des ONG, des plateformes numériques, des experts et des professionnels de l'éducation aux médias et à l'information issus d'un large éventail de domaines, des enseignants, des bibliothécaires et des jeunes, afin de discuter et de débattre des questions essentielles auxquelles le monde est confronté en ce qui concerne la méfiance, les défis en ligne et hors ligne, et de réfléchir ensemble à des solutions.