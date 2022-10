Antonio Guterres : Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à un regain d'espoir et de conviction dans la solidarité mondiale dans son message pour la Journée des Nations Unies, célébrée lundi.

L'ONU est née des cendres de la Seconde Guerre mondiale et cette journée marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur en 1945 de la Charte des Nations Unies, son document fondateur.

M. Guterres a rappelé que l'ONU « est née d’un espoir » car elle incarne l'espoir et la volonté de passer d’un conflit mondial à la coopération mondiale.

« Aujourd'hui, notre organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais c’est précisément pour de telles circonstances qu’elle a été créée », a-t-il déclaré.

« Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde ».

Le Secrétaire général a souligné pourquoi l'ONU est si essentielle aujourd'hui, car elle donne « une chance à la paix et met fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent l'avenir et compromettent le progrès mondial ».

L'ONU s'emploie également à mettre fin à l'extrême pauvreté, à réduire les inégalités et à sauver les objectifs de développement durable (ODD), convenus par les 193 États membres de l'ONU en 2015.

M. Guterres a souligné le rôle de l'ONU dans la sauvegarde de la planète, notamment en mettant fin à la dépendance mondiale aux combustibles fossiles et en amorçant une révolution des énergies renouvelables.

Il a également souligné que l'ONU « rééquilibre la balance en faveur des femmes et des filles en matière d’égalité des chances et de liberté », tout en garantissant les droits humains pour tous et pour toutes.

« En cette Journée des Nations Unies, redisons notre espoir et notre conviction que l'humanité peut accomplir de grandes choses lorsqu’elle travaille dans un esprit de collaboration et de solidarité mondiale », a conclu son message.