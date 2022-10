Le Nakhtchivan accueillera une conférence internationale intitulé « Le déluge mondial, les Sumériens et le Nakhtchivan

Nakhtchivan, 25 octobre, AZERTAC

Le Fonds de connaissances près la présidence de l'Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan et le Bureau de Nakhtchivan de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan (ANSA) co-organiseront, les 23-25 juillet 2023, une conférence internationale sur le thème « Le déluge mondial, les Sumériens et le Nakhtchivan » dans la ville de Nakhtchivan.

La conférence comprendra des exposés scientifiques et des discussions sur « Le déluge mondial et le Nakhtchivan », « Le prophète Noé et son lien avec le Nakhtchivan », « Les Sumériens », « Les liens entre le Nakhtchivan, les Kenguerli et Sumer », « Les liens historiques, mythologiques et ethnogénétiques entre le Nakhtchivan et les Sumériens », « Les parallèles linguistiques sumériennes et turques », « Les traces de Nakhtchivan dans les toponymes sumériens-turcs » et « Le Nakhtchivan - littérature, folklore et musique sumériens ».

Les titres des thèmes des exposés doivent être envoyés au Comité d'organisation avant le 30 novembre 2022 et les exposés avant le 20 mai 2023 à l'e-mail du Bureau de Nakhtchivan de l’ANSA.

Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : 76, avenue Heydar Aliyev, ville de Nakhtchivan, République autonome du Nakhtchivan, Azerbaïdjan. Tél. : (+99436) 544 09 64, (+99436) 545 67 45, Fax : (+99436) 545 46 22. Courriel : [email protected], Web : www.ameanb.az.

Pour plus de détails sur les règles de la conférence, les titres des thèmes, visitez le site Web ( www.ameanb.az ) du Bureau de Nakhtchivan de l’ANSA.