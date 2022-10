L’ICESCO appelle à l’action pour parvenir à l’égalité des sexes et soutenir l’accès des femmes aux postes de direction

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a appelé à attacher une grande importance à la réalisation du principe de l’égalité des sexes en l’incluant dans les plans de développement durable, à lutter contre la discrimination de genre dans tous les domaines et à tous les niveaux, à créer des institutions, des organismes et des organisations pour investir efficacement dans le renforcement des capacités des femmes, et à fournir un environnement favorisant l’accès des femmes aux postes de direction, indique le site de l’ICESCO.

Cette déclaration intervient à l’occasion de son allocution prononcée lundi 24 octobre 2022 lors de la séance principale de la session de formation de trois jours sur les meilleures pratiques et expériences internationales en matière de réhabilitation des femmes et d’égalité des sexes, organisée par la Banque mondiale à son siège à Washington et par visioconférence, en partenariat avec l’Institut saoudien d’administration publique, dans le but d’échanger des expériences et des connaissances et de tirer des enseignements en matière de politiques de réhabilitation des femmes, et ce, en présence d’éminents responsables et experts dans le domaine.

Dr AlMalik a souligné l’importance de l’atelier qui discute des bonnes pratiques internationales et des expériences acquises permettant de faire face à la discrimination de genre, lesquelles recoupent la vision et la stratégie d’action de l’ICESCO, en louant les efforts du Royaume d’Arabie Saoudite et son grand engagement à renforcer l’accès des femmes aux postes de direction et de décision, et en saluant les initiatives de la Banque Internationale et son rôle en tant qu’institution de premier plan dans l’élimination ses obstacles au développement et au progrès des femmes.

Il a passé en revue les programmes et initiatives de l’ICESCO en matière de réhabilitation des filles et des femmes, et leur rôle central dans le renforcement de la présence des femmes dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, étant donné que le progrès et la prospérité des sociétés ne peuvent avoir lieu que si l’on permet aux femmes de réaliser leur potentiel et de contribuer aux efforts internationaux visant à parvenir au développement durable.

Le Directeur général de l’ICESCO a précisé que l’Organisation a adopté le principe de l’équilibre entre les sexes dans ses secteurs et départements, a consacré l’année 2021 à la célébration des réalisations des femmes dans divers domaines, et a établi des partenariats avec nombre d’organismes mondiaux et institutions internationales pour renforcer le rôle de premier plan des femmes dans le monde islamique et au-delà.