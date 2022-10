Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères félicite le Kazakhstan pour le jour de la République

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a félicité le Kazakhstan pour le jour de la République.

« À l’occasion du jour de la République, nous adressons nos meilleurs vœux au gouvernement et au peuple kazakhs. Nous attendons avec impatience le renforcement de la fraternité et du partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan », lit-on dans la publication du ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan sur son compte Twitter.