L’OIM : Un nombre croissant de décès sont observés sur les routes traversant la Méditerranée

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Alors que plus de 29.000 décès sont répertoriés sur les routes migratoires vers l’Europe depuis 2014, ce sont au moins 5.684 décès qui sont recensés sur les routes migratoires à destination et au sein de l’Europe depuis le début de 2021.

Selon l’Agence de l’ONU pour les migrations (OIM), un nombre croissant de décès sont observés sur les routes traversant la Méditerranée, aux frontières terrestres de l’Europe et au sein du continent.

« Ces décès continus sont un autre rappel sinistre que des voies de migration plus légales et plus sûres sont désespérément nécessaires », a déclaré Julia Black, auteur du rapport de l’OIM sur les données du projet Migrants disparus en Europe.

Au moins 2.836 décès et disparitions ont été documentés sur la route de la Méditerranée centrale depuis 2021 (au 24 octobre 2022). Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 2.262 décès enregistrés entre 2019 et 2020.