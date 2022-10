Le président de la République reçoit une délégation du Centre international Nizami Gandjavi VIDEO

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 26 octobre le coprésident du Centre international Nizami Gandjavi, Ismail Serageldin, et d’anciens chefs d'État et de gouvernement et des membres du Conseil d'administration du Centre.

Ismail Serageldin a souligné que la réputation du Centre international Nizami Gandjavi dans le monde s'était accrue ces derniers temps. Il a indiqué que des relations directes avaient été établies avec des organisations internationales et des institutions de premier plan d'un certain nombre de pays. Il a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat pour son soutien aux activités du Centre international Nizami Gandjavi.

Ismail Serageldin a présenté des souvenirs au chef de l'Etat à l'occasion du 10ème anniversaire de la fondation du Centre.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire du Centre international Nizami Gandjavi et a déclaré que la célébration de l'anniversaire à Bakou revêtait un caractère symbolique. Le chef de l'Etat a salué l’expansion de la coopération du Centre au niveau international et l’accroissement de son rôle et de sa réputation dans le monde.

Il a été souligné lors de l’entretien que le Forum mondial de Bakou, organisé chaque année par le Centre international Nizami Gandjavi sous les auspices du président azerbaïdjanais, était déjà reconnu comme une plateforme internationale, où des problèmes d’actualité du monde entier font l’objet de discussions et de nouvelles approches sont proposées pour leur solution.

Ismail Serageldin a déclaré que le Centre international Nizami Gandjavi avait participé, en tant que partenaire, aux conférences internationales tenues en Chine et en Pologne sous les auspices des présidents chinois et polonais, aux événements organisés en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies aux États-Unis, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Office des Nations Unies à Genève et avec l'Organisation mondiale de la santé à Berlin, ainsi qu’au Sommet technologique tenu au Japon et la « Conférence de Riga 2022 » tenue dans la capitale lettone.