Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre géorgien de l’Education et des Sciences VIDEO

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu mercredi 26 octobre le ministre géorgien de l’Education et des Sciences, Mikheïl Tchkhenkeli.

Le président de la République a déclaré que la visite qu’il avait effectuée quelques jours avant en Géorgie avait été productive, marquée de discussions fructueuses. Il l’a qualifiée de très importante pour le développement futur des relations fraternelles entre les deux pays, déclarant que les questions abordées avaient couvert un vaste agenda dans les domaines politique, économique, du transport, de l'énergie et autres. Le président Ilham Aliyev a indiqué que l'éducation constituait l'un des éléments importants de la coopération azerbaïdjano-géorgienne. Le chef de l'Etat a estimé que le fonctionnement des écoles azerbaïdjanophones en Géorgie et des écoles géorgiennophones en Azerbaïdjan en était un bon indicateur. Le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que la visite de Mikheïl Tchkhenkeli servirait à renforcer la coopération entre les ministères concernés des deux pays.

Exprimant sa gratitude pour l’avoir reçu, Mikheïl Tchkhenkeli a dit que le déplacement du chef de l'Etat azerbaïdjanais en Géorgie avait été une visite historique et a déclaré qu’elle revêtait une importance particulière pour l’expansion des relations. Il a dit qu'une coopération très efficace et fructueuse s’effectuait entre les ministères de l'éducation et des sciences des deux pays.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.