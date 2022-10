La cote de popularité du président américain est redescendue à 40%

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

La cote de popularité du président des Etats-Unis Joe Biden est redescendue à 40%, selon un nouveau sondage Gallup publié mardi.

Il s'agit d'une baisse par rapport aux 44% du mois d'août, mais ce chiffre reste supérieur aux 38% du mois de juillet, le niveau le plus bas jamais atteint durant son mandat.

Au cours de tous les autres mois de l'année 2022, la cote de popularité de M. Biden se situait entre 40% et 42%.

Le sondage, réalisé au début du mois, révèle que 56% des Américains désapprouvent les performances professionnelles du président Biden.

Sa cote de popularité continue d'être très différente selon les partis politiques, puisque 85% des démocrates et seulement 4% des républicains l'approuvent.

L'écart de 81 points entre les deux partis politiques correspond à la moyenne de cet indice enregistré depuis la prise de fonction du président Biden à ce jour.

Trente-neuf pour cent des indépendants politiques approuvent son travail, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de 36% des indépendants entre janvier et septembre derniers.

Les évaluations des Américains sur le travail de M. Biden en tant que président continuent d'être plus négatives que positives, comme c'est le cas depuis plus d'un an.

Etant donné la relation entre les faibles taux d'approbation du travail du président et les résultats des élections de mi-mandat, l'impopularité de M. Biden est susceptible de peser sur les chances des démocrates lors des élections de cet automne, selon Gallup. (Xinhua)