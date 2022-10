Le ministre de la Jeunesse et des Sports participe à la 17e Conférence des ministres responsables du Sport du Conseil de l’Europe

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov, a participé à la 17e Conférence des ministres responsables du Sport du Conseil de l’Europe, à Antalya, en Türkiye.

Organisée par l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), en coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République de Türkiye, la conférence avait pour thème « Le sport pour tous » et « Repenser le sport ».

La conférence a réuni des représentants d’une cinquantaine de pays.

Deux grands thèmes ont été abordés : 1. le sport pour tous : trait d’union pour des sociétés plus fortes ; 2. repenser le sport : ouvrir la voie à un avenir plus sain et durable.

L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) a été créé en 2007 pour relever les défis auxquels le sport doit actuellement faire face en Europe. Il sert de plateforme aux pouvoirs publics de 41 États membres, en favorisant le dialogue entre les ministres, les fédérations sportives et les ONG et en veillant au respect des valeurs éthiques et positives. Trente organisations sportives (parmi lesquelles l’ENGSO, l’UEFA et les COE) sont partenaires de l’APES et constituent son Comité consultatif. Les précédentes conférences des ministres responsables du sport du Conseil de l’Europe organisées par l’APES se sont déroulées à Athènes (2008), Bakou (2010), Belgrade (2012), Macolin/Magglingen (2014), Budapest (2016), Tbilissi (2018) et en ligne en 2020 en raison de la pandémie de covid-19.