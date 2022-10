L’OMT et l’ATP lancent le Concours d’expériences innovantes de tourisme communautaire

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Autorité du tourisme du Panama (ATP) ont lancé le Concours d’expériences innovantes de tourisme communautaire pour promouvoir l’innovation en associant les voyagistes et les prestataires de tourisme communautaire, selon le site web de l’OMT.

En présence de 30 dirigeants communautaires en habits traditionnels colorés représentant la diversité culturelle des différentes populations autochtones, d’ascendance africaine et issues du métissage que l’on trouve au Panama, l’OMT et ATP ont fourni aux médias les informations officielles concernant le Concours.

Le Concours sera un tremplin pour les expériences touristiques novatrices et radicalement différentes qui favorisent la conservation et la régénération du patrimoine naturel et culturel du Panama en permettant l’autonomisation des populations locales. Les catégories du Concours reprennent les cinq Routes du patrimoine du Panama telles qu’elles ont été établies dans le Plan directeur du tourisme durable 2020-2025 : 1) Une passerelle pour le monde, 2) Creuset de cultures, 3) Forêts vitales, 4) Oiseaux au paradis, 5) Merveilles de l’océan.

La période de dépôt des candidatures est ouverte jusqu’au 15 mars 2023. Le grand gagnant du Concours recevra : a) un prix en infrastructure de 25 000 USD pour la communauté d’où provient l’expérience gagnante ; b) une participation pour aller présenter l’expérience au ‘Adventure Travel World Summit’ 2023 au Japon. Les cinq expériences finalistes obtiendront : a) une formation de la UNWTO Tourism Online Academy, b) l’entrée dans le Réseau d’innovation de l’OMT, avec une visibilité à l’échelle mondiale sur les chaînes de réseaux sociaux de l’OMT, c) un capital d’amorçage de 2 000 USD chacune pour les communautés, d) une participation pour chacun des 5 finalistes à ‘Adventure Next Latin America’ 2023 pour y commercialiser leurs expériences.

En juillet 2022, le Panama a dépassé le million de visiteurs : c’est plus du triple des arrivées de visiteurs de 2021. En lançant ce concours avec l’OMT, le Panama compte non seulement retrouver ses niveaux de visiteurs d’avant la pandémie (on estime que l’on retrouvera le volume mensuel d’ici la fin de l’année), mais surtout transformer le pays grâce au tourisme, en améliorant la qualité de vie des populations locales tout en assurant la conservation et la régénération de ses trésors naturels et culturels.