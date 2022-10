L’ICESCO participe à un atelier international sur l’égalité des genres dans les milieux professionnels

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale relevant de l’Organisation du monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a participé, mardi 25 octobre 2022, à un atelier international sur les meilleures pratiques et enseignements internationaux en matière d’autonomisation des femmes et d’égalité des genres, indique le site de l’ICESCO.

Cet évènement a été co-organisé par la Banque mondiale (BM) et l’institut de l’Administration publique en présentiel au siège de la BM à Washington (États-Unis), et par visioconférence.

A cette occasion, Mme Amira Fadel, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, a prononcé une allocution dans laquelle elle a abordée les politiques internationales et régionales ainsi que les programmes du secteur public concernant l’égalité des sexes dans les milieux professionnels, soulignant l’engagement de l’ICESCO à collaborer davantage avec les partenaires dans le domaine de l’autonomisation de la femme à travers une série d’ateliers de formation futurs.

Lors de cette session, les indicateurs du genre, les sources de données, et les mécanismes de mise en œuvre liés à l’autonomisation des femmes ont été examinés par les experts et les représentants des organisations internationales et régionales participantes, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’ONU-Femmes, L’institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, en plus de nombre de participants issus de différents pays, dont l’Australie, le Kazakhstan et le Royaume du Maroc.

A noter que l’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre du Programme de l’Observatoire national saoudien pour l’égalité entre les genres dans les milieux professionnels au secteur public, et vise à aider l’Institut de l’Administration publique au Royaume d’Arabie Saoudite à développer nombre d’indicateurs, afin de renforcer et mesurer le progrès réalisé en la matière. Il s’agit également de soutenir les décideurs et les utilisateurs de données statistiques en leur permettant d’identifier l’écart existant entre les genres, ainsi que les défis entravant la participation de la femme dans le secteur public en tant qu’acteur actif, pour trouver les solutions efficaces à même de créer un milieu de travail équilibré.