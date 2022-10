Lancement du nouveau programme de l’ICESCO Mishkat Al-Arabiya pour le développement professionnel et la formation pédagogique continue

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé son nouveau programme annuel Mishkat Al-Arabiya pour le développement professionnel et la formation pédagogique continue en langue arabe au profit des non arabophones, élaboré en coopération avec la Fondation Hamdan Bin Rashid Al Maktoum pour la performance académique distinguée, selon le site web de l’ICESCO.

Le programme, qui s’étend sur neuf mois d’octobre 2022 à juin 2023, fut lancé lundi 24 octobre 2022 par l’organisation, en mode hybride, d’une réunion dans la salle Mishkat Al-Arabiya pour les non arabophones au siège de l’ICESCO, à laquelle ont pris part les dix experts internationaux sélectionnés pour participer à l’encadrement de 20 sessions de formation que l’ICESCO dispense pour la première fois au profit des enseignant(e)s de langues arabe dans dix pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, d’Asie du Sud-Est et d’Asie centrale.

Dans son allocution prononcée lors de la réunion, M. Adel Bouraoui, conseiller du Directeur général aux Centres et Chaires universitaires externes de l’ICESCO en matière de langue arabe, a souligné que le lancement du programme s’inscrit dans le cadre de la vision de l’Organisation qui met l’accent sur la nécessité d’assurer les valeurs de qualité, de durabilité, d’innovation et de compatibilité avec les besoins des États membres.

Ainsi, la salle Mishkat Al-Arabiya pour les non arabophones a accueilli, mardi 25 octobre 2022, les travaux de la première session de formation encadrée par l’expert en éducation Dr Mohamed Ismaili Alaoui sous le thème : Compétences des enseignants de langue arabe pour les non arabophones, à laquelle cinq groupes d’enseignant(e)s de langue arabe du Tchad, du Nigéria, du Bénin, de Guinée et du Cameroun ont participé en distanciel, tandis qu’un sixième groupe y a pris part en présentiel. Y ont également participé par visioconférence et individuellement des stagiaires d’autres pays et régions.

La session du 26 octobre 2022 sera consacrée à cinq groupes d’enseignant(e)s de langue arabe de Malaisie, d’Indonésie, d’Ouzbékistan, du Bachkortostan et du Vietnam.

La mise en œuvre dudit programme est coordonnée avec les centres pédagogiques régionaux de l’ICESCO, ses pôles de formation et ses chaires scientifiques spécialisées dans les études de la langue arabe pour les non arabophones dans nombre d’universités à travers le monde.