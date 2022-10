L’Azerbaïdjan représenté au Sommet annuel de PATA 2022

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a été représenté au Sommet annuel de l’Association des voyages en Asie du Pacifique (PATA) à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis.

Florian Zengstshmid, PDG du Bureau du tourisme d'Azerbaïdjan, a prononcé un discours à la session « Stratégies touristiques vers des voyages durables : une nouvelle vision du tourisme ».

Le forum international est venu pour la première fois en Asie de l’Ouest sous le thème « Reconnecter le monde ».

Composé d’éléments de conférence, de sessions de réseautage expérientiel, du conseil d’administration et de la réunion du conseil d’administration de PATA et de l’assemblée générale annuelle, le sommet de quatre jours a été organisé dans divers endroits de l’émirat. Explorant le thème « Reconnecter le monde », le programme a fourni une plate-forme aux membres et partenaires des secteurs public et privé de PATA pour se réunir sur des sujets critiques de l’industrie, notamment les stratégies de récupération des destinations, la durabilité et la résilience, le développement du capital humain et l’innovation.