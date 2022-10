L’UNESCO lance le second appel pour le Prix international UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L'UNESCO lance le deuxième appel à candidatures pour le Prix international UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pour l'économie créative, selon le site web de l’UNESCO.

Créé en 2021 grâce au généreux soutien de la République populaire du Bangladesh, le prix de 50 000 dollars des États-Unis, récompense des initiatives exceptionnelles d’une personne, d’une institution, d’une entité ou d’une organisation non gouvernementale qui a conçu et mis en œuvre des projets ou programmes novateurs destinés à promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes dans le domaine de l’économie créative.

Aujourd'hui, l'économie créative est un moteur de l’innovation et de la création de valeur, employant plus de jeunes et de femmes que tout autre secteur, avec le potentiel de stimuler un développement durable et inclusif au niveau mondial. Bien que la COVID-19 ait durement touché les industries créatives, l'économie créative reste l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde, représentant 3,1 % du PIB et 6,2 % de tous les emplois.

Reconnaître et investir dans des initiatives qui contribuent à encourager la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes est essentiel pour aider les talents créatifs à accéder à de nouvelles opportunités et à de nouveaux marchés.

MoTIV Creations Limited d'Ouganda - un studio de création intégré qui fournit des outils et des formations aux jeunes entrepreneurs dans les industries créatives, a reçu le prix inaugural en 2021.

Date limite de candidature

Les candidatures doivent être présentées par les gouvernements des États membres, en consultation avec les commissions nationales de l’UNESCO, et les autres parties prenantes, en anglais ou en français avant le 10 décembre 2022.