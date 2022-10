Un nouvel ouvrage qui salue la vision de l’ICESCO et la modernisation complète de sa gestion et de ses plans d’action

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Un ouvrage récemment publié au Royaume du Maroc salue le développement et la modernisation que l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a connu au niveau de sa gestion, de ses programmes, de ses plans d’action, de son esprit d’innovation, de sa prévoyance et de son ouverture. Le livre a souligné que cette refonte a permis à l’Organisation de gérer intelligemment les changements régionaux et internationaux et de répondre efficacement aux besoins de ses États membres, la faisant ainsi progresser d’une manière sans précédent et la plaçant à la pointe des organisations régionales pionnières, selon le sites web de l’ICESCO.

Dans son ouvrage intitulé : « Un tiers de siècle à l’UNESCO du monde islamique », M. Abdelkader El Idrissi, a consacré un chapitre entier à la « Nouvelle ICESCO », qui a débuté avec Dr Salim M. AlMalik occupant le poste de Directeur général de l’Organisation, suite à son élection lors de la troisième session extraordinaire de la Conférence générale de l’ICESCO, qui s’est tenue les 9 et 10 mai 2019 à la Ville économique du Roi Abdallah au Royaume d’Arabie Saoudite.

« Au cours des trois dernières années, l’ICESCO a modernisé sa méthode de gestion, ses programmes, ses plans d’action, ses grands projets civilisationnels, son mode de pensée, son innovation et sa planification future. De larges horizons se sont alors ouverts à l’Organisation, renforçant son engagement et son intégration dans l’environnement international, et améliorant son interaction avec les cultures humaines. Cela a permis à l’ICESCO de faire face aux changements régionaux et internationaux de manière intelligente et avisée, et de répondre aux besoins de ses États membres de renforcer leurs capacités dans ses domaines de compétence dans le cadre d’un plan d’action triennal. Cela a fait avancer l’ICESCO, d’une manière sans précédent, et a placé cette Organisation prestigieuse et développée à la tête des organisations régionales pionnières, performantes et distinguées », a indiqué l’auteur dans le chapitre intitulé « La nouvelle ICESCO s’ouvre à de larges horizons ».

De même, l’auteur a souligné que : « Ces efforts considérables, déployés au début de la troisième phase, ont abouti avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant et grâce à Dr AlMalik, qui a transformé son poste de Directeur général de l’ICESCO en une direction intellectuelle consciente et sage pour une action islamique commune dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture qui soutient un développement durable global dans tous les pays du monde islamique. »

M. El Idrissi a également expliqué que ces efforts n’auraient pas été fructueux et efficaces dans la construction et le renforcement des capacités des États membres, sans les compétences finement aiguisées de Dr AlMalik dans la conduite des opérations de mise en œuvre et de gestion, et son solide savoir-faire en termes de planification, de gestion, de résolution de problèmes et de pensée créative. Ce sont les principaux axes de la nouvelle vision qu’il a adoptée comme approche pour l’action, comme base pour la construction et comme pilier pour la stratégie pratique et concrète. Ce sont les principes qui ont inspiré ses premiers pas et qui guident encore son travail.

Dans le chapitre sur la « Nouvelle ICESCO », intitulé « Des objectifs qui suivent le rythme des changements », l’auteur évoque les phases de la refonte de l’Organisation, en soulignant que les six objectifs énoncés dans la Charte de l’ICESCO, approuvée par le Conseil exécutif lors de sa quarantième session en janvier 2020 à Abu Dhabi, constituent une feuille de route précise pour l’Organisation et déterminent ses fonctions. Il a également parlé de l’évolution des procédures et des mesures de l’ICESCO, qui représente une refonte des concepts, des termes et des visions, et reflète une innovation et une créativité renouvelées dans la mise en œuvre, un leadership tourné vers l’avenir pour le travail d’équipe, et un changement qualitatif dans les programmes et les projets de l’Organisation.

L’ouvrage a aussi précisé que la nouvelle appellation de l’Organisation, « ICESCO » (Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture), correspond à la nouvelle vision sur laquelle repose ce nouvel essor, soulignant que cela renforcera son engagement dans des environnements régionaux et internationaux plus larges et l’aidera à accéder à des domaines humains plus vastes.

Et dans un autre chapitre intitulé : « L’ICESCO construit son avenir », M. El Idrissi écrit : « Je pense qu’il ne serait pas exagéré de dire que l’avenir à moyen et long terme de l’ICESCO se construit aujourd’hui sous la direction du Directeur général, Dr Salim M. AlMalik, à la lumière de la nouvelle vision qu’il a établie pour faire avancer et apporter un nouvel élan à l’Organisation, et l’orienter vers le renouveau, la modernisation et le développement pour suivre le rythme des changements. »

Et d’ajouter « Le grand essor de l’ICESCO, qui s’est produit au début de sa troisième phase, est la meilleure preuve que l’avenir repose sur des bases solides et se construit avec créativité à la lumière de la nouvelle vision dont cette Organisation a su tirer parti pour élever son statut et se positionner à la tête du développement de l’éducation, des sciences, de la culture, de la technologie, de la communication et des médias dans le monde islamique, et devenir une maison d’expertise distinguée dans ces domaines ».