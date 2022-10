L’ICESCO passe en revue ses efforts en matière de renforcement des capacités des femmes et de promotion de l’égalité des genres

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé aux travaux de l’atelier international, coorganisé par la Banque mondiale (BM) et l’Institut de l’Administration publique au Royaume d’Arabie Saoudite en présentiel au siège de la BM à Washington et à distance, sur les meilleures pratiques et les enseignements internationaux dans le domaine de l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres. A cette occasion, Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences humaines et sociales à l’ICESCO, a passé en revue les efforts de l’Organisation en la matière, selon le site de l’ICESCO.

Lors de la séance consacrée à l’examen du développement du leadership féminin et du projet d’étude de cas, qui s’est déroulée mercredi 25 octobre 2022, la représentante de l’ICESCO a signalé que les femmes représentent environ la moitié de la population dans le monde islamique, d’où la nécessité de renforcer leurs capacités afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement escomptés.

Elle a également souligné que l’ICESCO conçoit des programmes novateurs multisectoriels afin de lutter contre la pauvreté, la marginalisation socioéconomique et la discrimination, d’autant plus qu’elle priorise les jeunes et les femmes dans sa vision et stratégie d’action, et renforce l’échange des expériences inspirantes entres les femmes ainsi que leurs compétences, pour édifier les sociétés que nous voulons.

Et d’ajouter que les projets et initiatives que l’ICESCO avait lancé pendant la pandémie de COVID-19 ; lesquels émanent de sa vision prospective, visent à repenser l’avenir des domaines éducatif, culturel et social, ainsi que le statut de l’être humain, en tant qu’élément central de tous les programmes et politiques.

De surcroît, Mme Mbaye a précisé dans son intervention que l’ICESCO propose d’intégrer nombre de questions cruciales dans les systèmes éducatifs, notamment la consolidation de la paix, l’appui psychosocial aux femmes vulnérables, en plus de l’intégration du sport en tant qu’outil primordial contribuant à la promotion de la coexistence et à la réalisation du développement. Il s’agit également de bénéficier des innovations féminines en matière d’entrepreneuriat, afin de parvenir au progrès et à la prospérité de nos sociétés, a-t-elle poursuivi.