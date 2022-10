Le président chinois espère vivre en paix avec les États-Unis

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a envoyé mercredi dernier un message de félicitations au dîner de gala annuel du Comité national sur les relations américano-chinoises (NCUSCR), selon l’agence Xinhua.

Il a félicité Evan Greenberg, vice-président dudit comité et patron de l'assureur Chubb Group, pour avoir reçu une distinction lors du gala, et a remercié le NCUSCR et ses membres pour leur contribution de longue date au développement des relations bilatérales et aux échanges et à la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Notant que le monde d'aujourd'hui n'était ni paisible ni pacifique, M. Xi a indiqué que le renforcement de la communication et de la coopération entre la Chine et les Etats-Unis, tous deux des pays majeurs, pouvait contribuer à apporter davantage de stabilité et de certitude au monde et à promouvoir la paix ainsi que le développement dans le monde.

La Chine est disposée à travailler avec les Etats-Unis pour trouver la bonne façon de bien s'entendre dans la nouvelle ère sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération mutuellement bénéfique, ce qui profitera non seulement aux deux pays, mais aussi au monde entier, a assuré le président chinois.

Il a confié son espoir que le NCUSCR et tous ceux qui s'intéressent et soutiennent les relations entre la Chine et les Etats-Unis continueront de jouer un rôle actif pour remettre les relations bilatérales sur la voie d'un développement sain et stable.

Le président américain Joe Biden a également envoyé mercredi un message de félicitations pour ce dîner de gala.