Le président azerbaïdjanais reçoit le premier vice-Premier ministre russe VIDEO

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev e reçu le 28 octobre le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Andreï Belooussov.

Le développement réussi et dynamique des relations entre les deux pays dans tous les domaines a été évoqué, la croissance des échanges commerciaux a été mise en valeur lors de l’entretien. Les discussions ont porté sur les perspectives de la coopération en matière économique et commercial, de transport et de logistique, de corridor de transport Nord-Sud, de banque et de finances, de tourisme et dans d'autres domaines.