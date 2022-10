Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le monde se dirige vers une augmentation des températures bien supérieures à l'objectif fixé par l'Accord de Paris de 2015 sur le climat, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) qui recommande une transformation en profondeur des économies et des sociétés pour éviter une accélération de la catastrophe climatique.

« Les recommandations du rapport d'aujourd'hui sont claires », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. « Mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles. Éviter de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles. Investir massivement dans les énergies renouvelables ».

« Les engagements envers le net zéro ne valent rien sans des plans, des politiques et des mesures pour les atteindre », a-t-il ajouté. Selon lui, il faut combler l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre « avant que la catastrophe climatique ne nous touche tous ».

L'avertissement du chef de l’ONU intervient moins de deux semaines avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), qui aura lieu à Charm El-Cheikh, en Egypte, où les dirigeants mondiaux discuteront des moyens de faire face à l'urgence climatique.

Le rapport « nous dit en termes scientifiques ce que nous dit la nature depuis le début de l'année à travers des inondations mortelles, des tempêtes et des incendies violents : nous devons cesser de remplir notre atmosphère de gaz à effet de serre, et nous y atteler rapidement », a déclaré Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE. « Nous avons eu l'occasion de procéder à des changements progressifs, mais ce temps est révolu. Seule une transformation en profondeur de nos économies et de nos sociétés peut nous sauver d'une accélération de la catastrophe climatique ».

Mercredi, l’Agence des Nations Unies pour le climat (CCNUCC) a également prévenu que les engagements des Etats sont « très loin » de répondre à l’objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué pour sa part que les concentrations atmosphériques des trois principaux gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote) ont battu de nouveaux records en 2021.