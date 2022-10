Benny Gantz : La Türkiye est un acteur mondial avec qui nous pouvons développer nos relations

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le ministre israélien était en visite à Ankara, pendant laquelle il a été reçu par le Président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que son pays considère la Türkiye comme un acteur mondial avec lequel il peut développer des relations dans les domaines de l'économie, la défense, mais pour assurer la stabilité de toute la région, indique l’agence de presse Anadolu.

Gantz a fait des déclarations, jeudi soir, aux journalistes turcs à l'aéroport d'Ankara après sa visite en Türkiye.

Il a rappelé que son pays et la Türkiye ont traversé de nombreux défis liés à la sécurité, estimant ainsi : « Nos relations rétablies dans le domaine de la défense contribueront à la stabilité et à la sécurité du Moyen-Orient avec l'impact positif de l'Accord d'Abraham ».

Les deux pays visent à maintenir la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région, et que la lutte contre le terrorisme nécessite une coopération, a-t-il assuré.

« Nous remercions le président Erdogan, le ministre (de la Défense) Akar et les forces de sécurité, pour leur coopération contre la menace du terrorisme qui vise les citoyens israéliens et la communauté juive. Merci pour vos collaborations », a-t-il par ailleurs exprimé.

Gantz a également déclaré qu'il avait chargé son équipe de maintenir des relations stables et de maintenir ouvertes les voies du dialogue.

« Israël considère la Turquie comme un acteur mondial avec lequel nous pouvons développer nos relations dans le domaine économique, dans le domaine de la défense et pour assurer la stabilité de toute la région. »

« J'ai annulé ma visite en Grèce uniquement pour des raisons techniques et de sécurité », a-t-il précisé.

Répondant aux questions des membres de la presse à l'issue de la rencontre, Gantz a précisé les propos qu'il avait utilisés auparavant selon lesquels les relations entre les deux pays étaient soumises à diverses épreuves.

Selon lui, les relations israélo-turques ont été actives, bien que mauvaises, au cours des dix dernières années, affirmant que les désaccords concernaient principalement la Palestine.

« Israël est préoccupé par sa propre sécurité. Nous comprenons également que les Palestiniens veulent recevoir une aide et un soutien économiques et humanitaires. Nous trouverons le moyen de combler ces différences tout en améliorant nos relations », a-t-il dit.

Concernant le report de sa visite en Grèce, Gantz a déclaré : « J'ai annulé ma visite uniquement pour des raisons techniques et de sécurité », a-t-il avancé.

Gantz a déclaré qu'il avait informé son homologue grec de la question et qu'il avait été accueilli avec compréhension et qu'il souhaitait que la Türkiye et la Grèce trouvent des solutions aux problèmes par le dialogue.