Le 100e anniversaire de Fikret Amirov sera célébré au siège de l’UNESCO

Le 100e anniversaire de Fikret Amirov sera célébré, du 9 au 24 novembre, au siège de l’UNESCO.

La célébration du 100e anniversaire du compositeur Fikret Amirov a été inclue au « cycle 2022-2023 du Registre international de la Mémoire du monde » dans le cadre de la 41e Conférence générale de l'UNESCO à Paris.

Fikret Amirov est un compositeur exceptionnel du XXe siècle, qui a apporté d'énormes contributions à la musique du monde. La musique d'Amirov est fortement influencée par les mélodies traditionnelles azerbaïdjanaises. Il a créé un nouveau genre appelé le mougham symphonique. Ses moughams symphoniques étaient basés sur des œuvres folkloriques classiques et étaient joués par des orchestres symphoniques renommés dans le monde entier, comme l'orchestre symphonique de Boston, dirigé par Leopold Stokowski.

Fikret Amirov a été un compositeur prolifique. Ses plus célèbres pièces comprennent des œuvres symphoniques tels que «Chur» (1946), «Kurde Afchari» (1949), « l'Azerbaïdjan Capriccio » (1961), « Gulistan-Bayati Chiraz » (1968), « La légende de Nassimi » (1977), « Pour la Mémoire des héros de la Grande Guerre Nationale » (1944), « Double Concerto pour violon, piano et Orchestra »(1948) etc.

Ses ballets sont « Nizami » (1947) et « Les 1001 Nuits » dont la première en 1979. Amirov a écrit son opéra « Sevil » en 1953.