Tempête aux Philippines : le bilan s’alourdit à 72 morts

Tokyo, 29 octobre, AZERTAC

Le bilan de la violente tempête tropicale Nalgae, qui a déclenché des inondations et des éboulements dans plusieurs régions des Philippines, s'est alourdi à 72 morts, a annoncé samedi Rafaelito Alejandro, porte-parole du Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophes (NDRRMC), selon l’agence Xinhua.

Il a précisé que la plupart des victimes se trouvaient dans la province méridionale de Maguindanao avec 67 décès, tandis qu'on recense au moins 14 personnes toujours portées disparues.

Maguindanao est une province de la région autonome de Bangsamoro du Mindanao Musulman (BARMM). Son ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Naguib Sinarimbo, a déclaré que neuf villes du Maguindanao étaient gravement inondées et que la plupart des quartiers de Cotabato City, dans la BARMM, étaient sous les eaux pour la première fois depuis des années. La BARMM a relevé son niveau d'alerte à "rouge" depuis vendredi.

Selon les médias locaux, un village de la région de Datu Odin Sinsuat a été enseveli par un glissement de terrain, faisant au moins 50 morts.

Nalgae est la 16e tempête à frapper les Philippines cette année. Elle a touché Catanduanes, une province insulaire de la région de Bicol, avant l'aube samedi.

L'Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA) a déclaré que Nalgae s'accompagnait de vents maximums de 95km/h, avec des rafales pouvant atteindre 160km/h samedi.

Le service météorologique national a déclaré que Nalgae se déplaçait vers l'ouest-nord-ouest à la vitesse de 30km/h et qu'il devrait s'intensifier davantage en se déplaçant vers l'intérieur des terres. Il devrait traverser l'agglomération de Manille en début d'après-midi ce samedi et jusqu'à dimanche matin.

Il a prévenu que des inondations et des éboulements provoqués par les pluies étaient attendus, en particulier dans les zones très sensibles à ces risques et dans les localités ayant reçu d'importantes précipitations antérieures.

Les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles dans le monde, principalement en raison de leur situation dans la Ceinture de feu du Pacifique et dans la ceinture de typhons du Pacifique. En moyenne, cet archipel subit 20 typhons par an, dont certains sont intenses et destructeurs.

En avril, la tempête tropicale Megi avait touché le centre et le sud des Philippines, inondant de nombreuses zones et provoquant des glissements de terrain, faisant plus de 220 morts.