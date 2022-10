Mehriban Aliyeva adresse ses vœux d’anniversaire au chef d’orchestre Raouf Abdoullaïev

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a adressé ses vœux au chef d'orchestre Raouf Abdoullaïev, qui a considérablement contribué au développement de la culture musicale azerbaïdjanaise, à l'occasion de son 85ème anniversaire.

L’AZERTAC présente la publication : « Honorable Raouf Abdoullaïev ! Je vous présente mes vœux chaleureux pour votre 85ème anniversaire ! Je vous souhaite une excellente santé et une longue vie ! Merci beaucoup pour vos nombreuses années de travail, votre service fidèle à l'art et votre grande contribution au développement de notre culture musicale nationale ! Qu’Allah le Très Haut vous protège vous et vos proches !

Avec un profond respect et amour,

MEHRIBAN ».