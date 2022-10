L’Organisation mondiale de la Santé lance le quatrième festival du film « Santé pour tous »

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

L’Organisation mondiale de la Santé lance un appel à courts métrages pour la quatrième édition du Festival du film « Santé pour tous », selon le site web de l’OMS.

« Le Festival du film « Santé pour tous » est devenu une chambre d’écho extraordinaire pour toutes sortes de problème de santé que connaissent les gens à travers le monde, mais aussi pour les récits de ceux qui consacrent leur vie à la santé » a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Le film est un moyen pour les personnes touchées de nouer des rapports authentiques avec les autres. Il contribue aussi à une meilleure compréhension des populations que nous servons. »

L’appel à courts métrages sera ouvert du 31 octobre 2022 au 31 janvier 2023. Les œuvres présentées devront être d’une longueur de 8 minutes au plus. L’OMS invite les établissements publics, les ONG, les communautés de patients et d’agents de santé, les étudiants en santé publique et les écoles de cinéma du monde entier à soumettre leur court métrage original. Le festival est également ouvert aux cinéastes indépendants, aux sociétés de production et aux télédiffuseurs.

Environ 70 films présélectionnés seront présentés au public en avril 2023 par l’intermédaire de la chaîne Youtube et du site Web de l’OMS. Un jury composé d’éminents professionnels, d’artistes, d’activistes et d’experts de haut niveau de l’Organisation sélectionnera ensuite les films auxquels les prix seront décernés. Comme en 2022, Sharon Stone, la célèbre actrice américaine, encensée par la critique et dont on connaît l’engagement public sur les questions de santé et les enjeux humanitaires, a confirmé qu’elle ferait partie du jury en 2023.

Trois Grands prix seront attribués, chacun pour une catégorie clé correspondant à l’un des grands objectifs mondiaux de santé publique de l’OMS : la couverture sanitaire universelle, les urgences sanitaires, l’amélioration de la santé et du bien-être. Des prix spéciaux récompenseront également des œuvres sur les changements climatiques et la santé ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, un film produit par des étudiants et un très court métrage (d’une durée d’une minute à 2 minutes 30).