La consommation réelle des ménages par habitant augmente en Europe

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Au deuxième trimestre 2022, la consommation réelle des ménages par habitant a augmenté de 0,6% dans la zone euro, après une hausse de 0,2% au trimestre précédent. Le revenu réel des ménages par habitant a diminué de 0,9% au deuxième trimestre 2022, après une baisse de 0,2% au premier trimestre 2022. Ces données proviennent d’un ensemble détaillé de comptes sectoriels européens trimestriels désaisonnalisés, publié par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Dans l'UE, la consommation réelle des ménages par habitant a augmenté de 0,6% au deuxième trimestre 2022, après une hausse de 0,3% au trimestre précédent. Dans le même temps, le revenu réel des ménages par habitant a diminué de 1,2% au deuxième trimestre 2022, après une hausse de 0,4% au premier trimestre 2022.

Revenu disponible brut des ménages et ses composantes

Au cours du deuxième trimestre 2022, le revenu disponible brut des ménages (en termes nominaux, corrigé des variations saisonnières) a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Cette hausse s’explique par l’importante contribution positive des rémunérations des salariés. Toutes les autres composantes ont également contribué positivement à la croissance du revenu disponible brut des ménages, à l'exception des impôts courants et cotisations sociales nettes.

Le taux d'épargne des ménages a diminué dans la zone euro, dans l'UE et dans la plupart des États membres

Au deuxième trimestre 2022, le taux d'épargne a diminué de 1,7 point de pourcentage (pp) dans la zone euro par rapport au trimestre précédent et dans l'UE de 2,0 pp. Le taux d'épargne des ménages a diminué dans tous les États membres pour lesquels des données du deuxième trimestre 2022 sont disponibles, à l’exception de l’Irlande (+0,7 pp) et les Pays-Bas (+0,3 p). Les baisses les plus fortes ont été observées en Autriche (-3,6 pp), en Finlande (-3,5 pp) et en Belgique (-3,2 pp).

Le taux d'investissement des ménages est resté presque stable dans la zone euro et dans l’UE

Au deuxième trimestre 2022, le taux d'investissement des ménages a légèrement diminué de 0,1 pp dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent. Parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, huit États membres ont enregistré une hausse du taux d'investissement des ménages, deux ont enregistré un taux stable et trois autres ont enregistré une baisse. L’Irlande (+0,8 pp) ainsi que la Suède et les Pays-Bas (+0,5 pp chacun) ont enregistré les plus fortes hausses en raison de la forte augmentation de leur formation brute de capital fixe. En France et au Portugal, le taux d’investissement des ménages est resté stable, tandis qu’il a diminué en Allemagne et en Finlande (-0,2 pp chacune), ainsi qu’en Espagne (-0,1 pp).