Türkiye: Des repentis racontent les exécutions sommaires pratiquées par le PKK

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Deux terroristes, qui ont fui l'organisation terroriste séparatiste et se sont rendus aux forces de sécurité turques, ont raconté avoir été témoins d’exécutions sommaires d’éléments qui tentaient de fuir l’organisation terroriste PKK, informe l’AZERTAC citant l’Agence de presse turque Anadolu.

Le correspondant de l’Agence Anadolu (AA) a pu obtenir, auprès de sources sécuritaires, le témoignage apporté par deux terroristes qui se sont échappés du camp de l'organisation terroriste PKK au mois de septembre de cette année.

L'un des terroristes a déclaré, dans sa déposition, qu'ils étaient nombreux à faire l’objet de mauvais traitements constants de la part de l'organisation, et que beaucoup cherchent la moindre occasion pour fuir, avant de préciser que l’un de ses amis qui a tenté de s’échapper a été rattrapé avant d’être exécuté sommairement sous ses yeux.

"Le traitement que j'ai reçu là-bas était terrible. Il y a eu de la torture. Je venais de rejoindre l'organisation. J'avais un ami de Kars dans le camp. On allait nous envoyer à Gara. Je pensais m'enfuir avec mon ami. Nous hésitions, car si nous étions attrapés, ils nous tueraient. Mon ami, ne supportant plus ce qu’on lui faisait subir, s'est enfui, mais il a été attrapé. Ils l’ont amené au camp et lui ont tiré une balle dans la tête sous nos yeux. Ils nous disaient constamment: "Si vous vous rendez à l'État turc, ils vous mettront en prison". J'ai contacté ma famille qui a appelé la gendarmerie. Les gendarmes m'ont parlé et je me suis rendu", a-t-il expliqué avec effroi.

L’autre terroriste, qui s’est rendu, a lui déclaré avoir été recruté par les membres de l’organisation dans le district d'Esenyurt à Istanbul et que contrairement à la rhétorique du PKK "nous nous battons pour notre peuple", qui est un mensonge, il n’a subi que pression, coercition et violence de la part de l'organisation.

Ce dernier a assuré que les cadres du PKK les ont constamment intimidés en leur disant notamment, "Si vous vous rendez, vous serez torturé, maltraité et vous finirez au cachot", mais que s’étant rendu aux Forces turques, il a pu constater que rien de cela n’est vrai.

"Ils disent qu'il y a une guerre, mais on ne sait pas où ils veulent en venir, leur objectif, leur but. J'ai eu beaucoup de regrets de les avoir rejoint. Ils n'arrêtaient pas de nous dire: ‘Si vous vous rendez, vous serez torturé, maltraité et vous finirez au cachot’. Après ma reddition, j'ai vu que l'effort des gendarmes était de me récupérer. Je n'ai rencontré aucun abus ni violence", a-t-il insisté.