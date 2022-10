Antonio Guterres se dit extrêmement préoccupé par la suspension de l’initiative céréalières de la mer Noire

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation face à la décision de la Russie de suspendre sa participation à l’Initiative sur les céréales de la mer Noire, un accord mis en place pour réamorcer les exportations vitales de denrées alimentaires et d’engrais de l’Ukraine vers le reste du monde, selon le site web de l’ONU.

Dimanche, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré, dans un communiqué au Secrétaire général, que M. Guterres avait décidé de retarder son départ pour le sommet de la Ligue arabe à Alger d’une journée pour se concentrer sur la question.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février 2022, des montagnes de céréales se sont accumulées dans les silos, car les navires ne pouvaient être assurés d’un passage sûr vers les ports ukrainiens au départ de ces derniers, et les routes terrestres ne pouvaient compenser l’arrêt du transport maritime.

Cette situation a contribué à des hausses vertigineuses du prix des aliments de base dans le monde, conjugués à l’augmentation du coût de l’énergie. Les pays en développement ont pour cette raison été poussés au bord du défaut de paiement de la dette et un nombre croissant de personnes se sont retrouvées au bord de la famine.

L’Initiative devait expirer dans la seconde quinzaine de novembre, mais il était possible de la prolonger si toutes les parties, y compris la Russie et l’Ukraine, signifiaient leur accord.

Des millions de personnes sauvées de l’extrême pauvreté

L’accord a manifestement réussi à faire baisser les prix, permettant à des millions de tonnes de céréales d’être transportées en toute sécurité depuis les ports ukrainiens. En septembre, Rebecca Grynspan, directrice de l’organe commercial des Nations Unies, la CNUCED, et Amir Abdulla, coordinateur des Nations Unies pour l’Initiative céréalière de la mer Noire, pouvaient fièrement annoncer que les prix avaient baissé cinq mois de suite et que l’indice des prix alimentaires, qui mesure la variation mensuelle des prix internationaux d’un panier de produits alimentaires type, avait diminué de près de 14 % par rapport au sommet atteint en mars.

Selon les estimations de l’ONU, l’Initiative a indirectement empêché quelque 100 millions de personnes de tomber dans l’extrême pauvreté.

Cependant, samedi, la Russie a annoncé qu’elle suspendait son implication dans l’accord, citant une attaque le même jour contre des navires dans le port ukrainien de Sébastopol dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.

Cette décision aurait pris les traders et négociants par surprise et fait craindre une nouvelle forte hausse des prix des denrées alimentaires. Arif Husain, économiste en chef du Programme alimentaire mondial (PAM), aurait averti que la décision de la Russie constituait un danger pour un grand nombre de pays et devrait être résolue dès que possible.

M. Dujarric a déclaré que le Secrétaire général continuait d’engager des contacts intenses visant à mettre fin à la suspension russe de sa participation à l’Initiative.

Cet engagement, a-t-il expliqué, vise également à renouveler et à mettre pleinement en œuvre l’initiative visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d’engrais de l’Ukraine, ainsi qu’à supprimer les obstacles restants aux exportations de produits alimentaires et d’engrais russes.