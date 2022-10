À l’occasion de la Journée mondiale des villes, l’ICESCO appelle à investir dans la transformation vers les villes intelligentes, résilientes et durables

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale des villes placée cette année sous le thème : « Meilleure ville, meilleure vie ». Il s’agit d’une occasion pour mettre en avant les défis qui pèsent sur l’avenir des villes et des zones urbaines, et sensibiliser à la nécessité de tirer parti de la technologie moderne pour relever ces défis, et à l’importance d’établir des partenariats et des coopérations afin de parvenir à un développement urbain durable et pour promouvoir les villes vertes, indique le site web de l’ICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour appeler les États, les gouvernements, les organisations, les instances internationales et les institutions de la société civile à coopérer pour préserver l’environnement dans les villes, promouvoir les politiques de développement et les programmes de soutien à la transformation rapide vers les villes intelligentes, résilientes et durables, et augmenter les investissements dans ce domaine, pour assurer une vie décente pour tous les habitants de ces villes, et fournir de l’air pur et de l’eau potable, en donnant la priorité au financement du secteur de l’environnement.

En vue de contribuer à la réalisation du 11ème ODD-2030 portant sur les villes et les communautés durables, l’ICESCO a élaboré, dans le cadre de sa nouvelle vision et ses orientations stratégiques, un plan d’action ambitieux concernant le Programme des villes intelligentes, durables et résilientes dans le monde islamique, afin de promouvoir ces concepts dans les États membres, rationaliser l’exploitation des ressources naturelles et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.

Consciente de l’importance de développer les villes existantes et de les transformer en villes intelligentes, résilientes et durables, ainsi que de construire de nouvelles villes respectant les normes les plus récentes dans ce domaine pour améliorer les conditions de vie et protéger les ressources naturelles, l’ICESCO réitère son engagement à soutenir ses États membres dans l’élaboration des stratégies s’alignant aux meilleures pratiques en la matière, et à coordonner l’action commune, afin d’aider les groupes les plus vulnérables dans les villes, à travers le développement et la mise en œuvre de programmes et projets ambitieux pouvant faciliter l’adoption de ce nouveau concept.