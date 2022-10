Les présidents azerbaïdjanais et russe ont eu un entretien bilatéral à Sotchi

Sotchi, 31 octobre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie, MM. Ilham Aliyev et Vladimir Poutine, ont tenu un entretien bilatéral à Sotchi lundi 31 octobre.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a été accueilli par le Président russe Vladimir Poutine.

Ils ont ensuite posé pour des photos.

Ayant salué le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Président russe Vladimir Poutine a déclaré :

- Cher Ilham Heydar oglou !

Merci de nous avoir rendu visite à Sotchi. En fait, il s'agit d'une réunion organisée à votre initiative et à l'initiative du Premier ministre arménien - et plus précisément à Sotchi, où, apparemment, vous comptiez sur un beau temps à Sotchi, mais cela ne fonctionne pas, c'est l'automne. Néanmoins, à mon avis, la rencontre est importante.

Le but de cette réunion, selon moi, est d'assurer la mise en œuvre de tous nos accords conclus en 2020 et 2021. Vous avez souligné à plusieurs reprises que la Russie a joué un rôle notable et important dans le règlement du conflit. Et maintenant, notre contingent de maintien de la paix remplit sa mission, comme il se doit. Je suis reconnaissant pour ces évaluations.

Aujourd'hui, bien sûr, nous devrons discuter de la situation qui s'est établie, chercher des moyens de résoudre les problèmes qui n'ont pas encore été résolus. À cet égard, je soulignerai également un élément important de nature économique : nous avons créé un groupe de travail trilatéral, qui est dirigé par les vice-premiers ministres. Ils ont avancé assez loin dans la résolution des problèmes dont nous avons parlé il y a deux ans. Apparemment, il est nécessaire de donner une impulsion supplémentaire dans ce domaine aussi. Je sais que la partie azerbaïdjanaise travaille assez activement dans cette direction.

L'éventail des sujets est assez vaste. Je suis très enchanté de vous voir. Bienvenue.

x x x

Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré :

- Merci, cher Vladimir Vladimirovitch, merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous revoir. Vous et moi, nous nous sommes également rencontrés le mois dernier et le mois en cours, nous avons eu l'occasion de discuter suffisamment en détail des relations bilatérales et de noter la dynamique positive de ces relations.

La réunion d'aujourd'hui est consacrée à nos affaires régionales. Une fois de plus, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour le rôle que vous avez joué dans le règlement du conflit du Karabagh. Une déclaration trilatérale signée deux ans avant a mis fin au conflit de longue date. Il est maintenant temps de parler et d’agir en matière de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bien sûr, nous apprécions hautement votre rôle personnel dans cette affaire. La réunion trilatérale d'aujourd'hui, qui suivra un peu plus tard, ne sera pas notre première réunion. De telles réunions se sont déjà tenues à votre initiative et, comme je le vois, elles ont donné une très bonne impulsion au processus de normalisation. L'Azerbaïdjan a proposé relativement récemment cinq principes essentiels, sur la base desquels les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie devraient être normalisées. Ce sont les principes fondamentaux du droit international, et je pense que la normalisation peut se faire sur cette base.

Le conflit du Karabagh, c’est déjà du passé. Il a été réglé il y a deux ans, il n'y a donc pratiquement rien à discuter dans ce contexte. La normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie est un format qui, bien sûr, nécessite des démarches très sérieuses. Nous nous réjouissons de votre rôle personnel actif continu et du rôle de la Russie dans la réalisation de ces objectifs.

Merci encore de l'invitation.

Le Président Vladimir Poutine : Merci.