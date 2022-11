Antonio Guterres : L’ONU fait tout son possible pour mettre fin à la suspension de l’Initiative céréalière de la mer Noire

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

L’Organisation des Nations Unies fait tout son possible pour mettre fin à la suspension de l’Initiative céréalière de la mer Noire, quelques jours après la décision prise par la Russie concernant ce mécanisme qui permet notamment les exportations de céréales par l’Ukraine, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, lors du Sommet de la Ligue arabe tenue à Alger.

« En collaboration avec toutes les parties prenantes, nous nous employons sans relâche à mettre fin à la suspension, et à étendre l’Initiative sur l’exportation de céréales par la mer Noire et à supprimer tous les obstacles qui entravent encore l’exportation des denrées alimentaires et des engrais en provenance de Russie », a dit le chef de l’ONU dans un discours devant les dirigeants présents.

« Cette Initiative a été vitale pour votre région et pour le monde entier. Des navires sont partis. De la nourriture a été distribuée. Les prix ont chuté. Il s’agit là d’une action cruciale. Elle ne doit pas s'arrêter. Car chaque augmentation du prix des denrées alimentaires, aussi infime soit-elle, pousse davantage de personnes et de communautés vers la pauvreté et la faim, et dans bien des cas vers l'instabilité », a-t-il ajouté.

« Nous devons faire tout notre possible pour assurer le succès continu de l’Initiative sur l’exportation de céréales par la mer Noire pour venir en aide aux pays dans le besoin, y compris des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui dépendent de denrées alimentaires et d’engrais accessibles et abordables – provenant à la fois d'Ukraine et de la Fédération de Russie », a encore dit le Secrétaire général.